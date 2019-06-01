Путин провел рабочую встречу с Воробьевым

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства обсудил с Воробьевым подготовку региона к 1 сентября. По словам главы Подмосковья, в этом году откроются 30 школ и 25 детских садов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день наблюдается 38 тысяч регистраций детей, которые пойдут в школу.
Ранее мы сообщали, что Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все