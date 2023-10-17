Российский лидер отметил, что отношения между государствами развиваются "традиционно в дружеском ключе".

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча лидеров стран прошла на полях форума "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине. На встрече с коллегой из Вьетнама Путин отметил, что отношения между государствами развиваются "традиционно в дружеском ключе". Также президент подчеркнул, что в первом полугодии 2023 года товарооборот вырос более чем на 6%.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".

Видео: kremlin.ru