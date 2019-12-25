Сегодня проходит тренировка по ГО с оповещением населения.

Президент России Владимир Путин проведет в РФ массовые учения по гражданской обороне в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на заявление главы ведомства Евгения Зиничева.

Отмечается, что со 2 октября в стране проходит тренировка по гражданской обороне с оповещением населения, которая станет подготовкой к масштабным учениям, которые проведут под руководством главы государства.

Ранее мы писали, что спасатели нашли на Эльбрусе заблудившихся альпинистов из Подмосковья.

Фото: Piter.tv