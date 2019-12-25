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Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве
Сегодня, 11:24
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Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

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Главы государств обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В четверг, 7 декабря, глава исламской республики приедет в Москву по официальному приглашению российского лидера. Вместе с ним в Россию прилетит высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Также сообщается, что Путин и Раиси обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Ранее Путин заявил о деградации международной системы прав человека.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, иран, переговоры, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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