Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

Главы государств обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В четверг, 7 декабря, глава исламской республики приедет в Москву по официальному приглашению российского лидера. Вместе с ним в Россию прилетит высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Также сообщается, что Путин и Раиси обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Ранее Путин заявил о деградации международной системы прав человека.

Фото: kremlin.ru