Путин: против России развязана настоящая кибервойна

По его словам, за последние годы увеличилось количество атак на российскую информационную инфраструктуру.

Президент России Владимир Путин заявил, что против Москвы ведется настоящая кибервойна. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности.

Глава государства отметил, что за последние годы увеличилось количество атак на российскую информационную инфраструктуру. Он подчеркнул, что с началом спецоперации на Украине вызовы в этой сфере стали острыми и масштабными.

Путин добавил, что специалисты обнаружили атаки из разных государств, поскольку хакерам-одиночкам такое сделать не под силу.

Ранее премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину.

Видео: kremlin.ru