Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину

Премьер-министр Италии Марио Драги посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил на выступлении перед учениками одной из школ в Вероне.
По словам Драги, он обсуждал этот вопрос на встрече с Байденом в Вашингтоне. Итальянский премьер сказал Байдену, что тот должен обсудить ситуацию на Украине с Путиным.
Этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны.
Марио Драги, премьер-министр Италии
Ранее Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок.
Видео: YouTube / Palazzo Chigi
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