Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину

По его словам, этот совет имел успех.

Премьер-министр Италии Марио Драги посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил на выступлении перед учениками одной из школ в Вероне.

По словам Драги, он обсуждал этот вопрос на встрече с Байденом в Вашингтоне. Итальянский премьер сказал Байдену, что тот должен обсудить ситуацию на Украине с Путиным.

Этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны. Марио Драги, премьер-министр Италии

Ранее Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок.

Видео: YouTube / Palazzo Chigi