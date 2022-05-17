Президент России Владимир Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
Глава государства подчеркнул, что жители Европы признают невозможность полностью отказаться от энергоресурсов из России. Он также напомнил, что в результате санкций против Москвы в некоторых странах выросли цены на нефть и дизель.
Путин отметил, что на Россию пытаются списать энергетическую инфляцию, прикрывая собственные системные ошибки.
Ранее Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России.
Видео: kremlin.ru
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