По словам президента, на Россию пытаются списать энергетическую инфляцию, прикрывая собственные системные ошибки.

Президент России Владимир Путин назвал энергетическую инфляцию на Западе итогом системных ошибок. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

Глава государства подчеркнул, что жители Европы признают невозможность полностью отказаться от энергоресурсов из России. Он также напомнил, что в результате санкций против Москвы в некоторых странах выросли цены на нефть и дизель.

Путин отметил, что на Россию пытаются списать энергетическую инфляцию, прикрывая собственные системные ошибки.

Ранее Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России.

Видео: kremlin.ru