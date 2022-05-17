Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России

Глава государства считает, что следует заранее сделать выводы, чтобы действовать на опережение.

Президент России Владимир Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу страны. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

Глава государства считает, что необходимо понимать, какие шаги будут приниматься в отношении Москвы со стороны Запада в ближайшее время. По его словам, следует заранее сделать выводы, чтобы действовать на опережение. Однако стоит ожидать в этом случае ошибок.

Ранее Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе.

Видео: kremlin.ru