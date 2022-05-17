Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу России

Президент России Владимир Путин призвал обращать хаотичные решения Запада на пользу страны. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
Глава государства считает, что необходимо понимать, какие шаги будут приниматься в отношении Москвы со стороны Запада в ближайшее время. По его словам, следует заранее сделать выводы, чтобы действовать на опережение. Однако стоит ожидать в этом случае ошибок.
Ранее Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе.
Видео: kremlin.ru
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