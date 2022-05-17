Президент России Владимир Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
Глава государства напомнил, что последние санкции на нефтегазовых рынках страны Европы вводят из-за давления США. Он считает, что это помешает европейским государствам осуществить возможность повышения экономической активности.
Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это конечно же внутреннее дело европейских стран.
Владимир Путин, президент России
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Видео: kremlin.ru
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