Он заявил, что последние санкции на нефтегазовых рынках страны Европы вводят из-за давления США.

Президент России Владимир Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

Глава государства напомнил, что последние санкции на нефтегазовых рынках страны Европы вводят из-за давления США. Он считает, что это помешает европейским государствам осуществить возможность повышения экономической активности.

Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это конечно же внутреннее дело европейских стран. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Видео: kremlin.ru