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Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе

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Он заявил, что последние санкции на нефтегазовых рынках страны Европы вводят из-за давления США.

Президент России Владимир Путин назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов экономическим аутодафе. Об этом он заявил на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

Глава государства напомнил, что последние санкции на нефтегазовых рынках страны Европы вводят из-за давления США. Он считает, что это помешает европейским государствам осуществить возможность повышения экономической активности.

Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это конечно же внутреннее дело европейских стран.

Владимир Путин, президент России

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Видео: kremlin.ru

Теги: аутодафе, владимир путин, евросоюз, президент россии, энергоресурсы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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