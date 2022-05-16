Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Он считает, что решение стран вступить в НАТО не создает никакой угрозы для Москвы.

Президент России Владимир Путин высказался о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом он заявил на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Глава государства отметил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их решение вступить в альянс не создает никакой угрозы для страны. Однако президент заявил, что расширение военной инфраструктуры вызовет ответную реакцию Москвы.

Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Владимир Путин, президент России

Ранее премьер Швеции заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России.

Видео: kremlin.ru