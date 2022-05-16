Премьер Швеции заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России

По ее словам, данный шаг следует рассматривать как решение в интересах безопасности Швеции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что решение о членстве страны в НАТО не направлено против России. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

По словам политика, данный шаг следует рассматривать как решение в интересах безопасности Швеции, а не как "сигнал Кремлю".

Мы считаем, что это решение хорошо для Швеции. Это не направлено против России. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Ранее мы сообщали, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в состав НАТО.

Видео: YouTube / CNBC International TV