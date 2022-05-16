Премьер Швеции заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против России

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что решение о членстве страны в НАТО не направлено против России. Об этом она сообщила на пресс-конференции.
По словам политика, данный шаг следует рассматривать как решение в интересах безопасности Швеции, а не как "сигнал Кремлю".
Мы считаем, что это решение хорошо для Швеции. Это не направлено против России.
Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции
Ранее мы сообщали, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в состав НАТО.
Видео: YouTube / CNBC International TV
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