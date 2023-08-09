  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
168
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин прокомментировал затянувшуюся реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге

0 0

Президент высказался иронично.

Во вторник, 8 августа, прошло заседание президента РФ Владимира Путина с представителями строительной отрасли страны. В ходе встречи глава государства иронично высказался по поводу затянувшуюся реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. 

Это просто уже… Ну я не буду дальше говорить. Вы понимаете сами…Мне всё время говорят: строители не любят музыку. А я говорю: такого не может быть. Интеллигентные люди.

Владимир Путин, президент РФ

Собеседники президента заверили, что работы над консерваторией завершатся сдадут в 2024 году. Фасад здания уже открывали после реставрации, которая длилась 7 лет. В июне 2023 года специалисты закончили демонтировать леса. 

Ранее мы сообщили о том, что глава "Донстроя" пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей.

Видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии