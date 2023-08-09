Путин прокомментировал затянувшуюся реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге

Президент высказался иронично.

Во вторник, 8 августа, прошло заседание президента РФ Владимира Путина с представителями строительной отрасли страны. В ходе встречи глава государства иронично высказался по поводу затянувшуюся реконструкции консерватории Римского-Корсакова в Петербурге.

Это просто уже… Ну я не буду дальше говорить. Вы понимаете сами…Мне всё время говорят: строители не любят музыку. А я говорю: такого не может быть. Интеллигентные люди. Владимир Путин, президент РФ

Собеседники президента заверили, что работы над консерваторией завершатся сдадут в 2024 году. Фасад здания уже открывали после реставрации, которая длилась 7 лет. В июне 2023 года специалисты закончили демонтировать леса.

Ранее мы сообщили о том, что глава "Донстроя" пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей.

Видео: Kremlin.ru