Глава "Донстроя" пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей

Алена Дерябина призвала повышать престиж рабочих профессий.

Одной из ключевых проблем при реализации девелоперских проектов на территории страны в настоящее время является недостаточное качество профессиональных высококвалификационных кадров. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина по вопросам развития строительной отрасли с делала глава компании "Донстрой" Алена Дерябина. Эксперт пояснила, что на площадках ее предприятия сейчас работает значимое количество мигрантов, прибывших в Россию из стран Содружества Независимых Государств. Их квалификацию она оценивает как недостаточно высокую.

Что вызывает настороженность – что мы привозим современные материалы, и если мы передаем их в низкоквалифицированные рабочие руки, то у нас увеличивается процент брака. И это невзирая на то, что за последние полтора-два года стоимость рабочей силы выросла на 30%. Алена Дерябина, глава "Донстроя"

Путин отметил хорошие показатели расселения аварийного жилья.

Фото и видео: Kremlin.ru