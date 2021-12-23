Путин прокомментировал мнение о "власти в одних его руках"

Глава РФ напомнил о существовании в стране разделения властей.

Российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос представителя русской службы BBC о том, считает ли он, что только в руках главы государства сейчас сосредоточена вся власть. Политик напомнил представителю прессы о том, что в РФ действует разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную ветви. При этом глава РФ напомнил, что на различных этапах развития страны существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями и работой этих направлений.

Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор общества и государства будет определяться российским народом. А не теми, кого Вы сегодня обслуживаете. Владимир Путин, президент РФ

Путин: в России доля организаций-иноагентов такая же, как в США.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

