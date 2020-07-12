Путин прокомментировал критику в свой адрес

По словам президента, всегда есть люди, позиция которых отличается от мнения властей.

В воскресенье, 12 июля, президент России рассказал о том, как он реагирует на критику в свой адрес. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики Владимир Путин

По мнению главы государства, всегда находятся те люди, чьё мнение отличается от мнения властей.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле прокомментировали сравнение президентства Путина со сталинским периодом.

Видео:kremlin.ru