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Путин прокомментировал критику в свой адрес

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По словам президента, всегда есть люди, позиция которых отличается от мнения властей.

В воскресенье, 12 июля, президент России рассказал о том, как он реагирует на критику в свой адрес. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики

Владимир Путин

По мнению главы государства, всегда находятся те люди, чьё мнение отличается от мнения властей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле прокомментировали сравнение президентства Путина со сталинским периодом.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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