Политик напомнил об общественном запросе граждан РФ.

Владимир Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом глава государства заявил во время совещания по национальным проектам. Политик отметил, что общественный запрос граждан страны, продемонстрированный на голосовании, должен стать ориентиром для всех уровней власти.

Именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления проявили и наши граждане в ходе голосования по поправкам в конституцию Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что ориентировать на общественный запрос будут как федеральные министерства и ведомства, так и региональные управленческие команды и местные муниципалитеты.

Сокуров рассказал о степени осведомленности Путина о воровстве в России.