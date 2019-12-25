Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года

Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до следующего года ответных санкций в виде запрета на ввоз на территорию страны некоторых категорий продовольственных товаров. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года. из текста указа президента РФ

Кроме того, российский лидер поручил кабинету министров России обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации данного указа.

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел в отношении РФ санкции за вхождение Крыма в состав государства. В ответ Москва ввела эмбарго и тем самым запретила поставлять некоторые продукты из стран ЕС. Изначально санкции вводились сроком на один год и с тех пор продлеваются.

Ранее Путин представил кандидатуры на должность главы Дагестана.

Фото: kremlin.ru