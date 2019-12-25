Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до следующего года ответных санкций в виде запрета на ввоз на территорию страны некоторых категорий продовольственных товаров. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года.
из текста указа президента РФ
Кроме того, российский лидер поручил кабинету министров России обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации данного указа.
Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел в отношении РФ санкции за вхождение Крыма в состав государства. В ответ Москва ввела эмбарго и тем самым запретила поставлять некоторые продукты из стран ЕС. Изначально санкции вводились сроком на один год и с тех пор продлеваются.
Ранее Путин представил кандидатуры на должность главы Дагестана.
Фото: kremlin.ru
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