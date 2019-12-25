Путин продлил действие пониженной ставки НДС для авиарейсов через Москву

Данная мера помогает сдерживать рост цен на авиабилеты.

Президент России Владимир Путин продлил действие пониженной 10-процентной ставки НДС на перевозки внутри страны через московские аэропорты до конца следующего года. Об этом сообщает РБК.

В Минфине изданию сообщили, что с помощью данной меры удается сдерживать рост цен на авиабилеты.

Отмечается, что ранее некоторые компании несколько раз предлагали различные проекты льгот для авиаперевозок. Так, первому вице-премьеру Андрею Белоусову Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагала для внутренних перевозок отменить НДС. Данную меру предлагалось ввести до конца 2024 года.

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