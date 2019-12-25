В России выросли цены на морковь и капусту

Картофель с начала этого года к 12 июля подорожал на 80,42%.

В России за неделю цены выросли на ряд продуктов. Как сообщает Росстат, за неделю выросли цены на капусту (на 4,2%), морковь (1,9%), а также яблоки (0,2%).

Отмечается, что с начала года к 12 июля цены на картофель выросли на 80,42%. Стоимость капусты увеличилась на 88,69%, стоимость лука – на 35,01%. С начала 2021 года морковь подорожала на 151,89%, а яблок – на 8,13%. При этом отмечается, что подешевели огурцы и помидоры, на 39,57% и 24,67% соответственно.

Кроме того, с 6 по 12 июля в России немного подорожали мясные консервы для детского питания, цены выросли и на жирный творог, печенье, сметану, овощные консервы.

При этом Росстат сообщил, что с 6 по 12 июля стоимость картофеля в России снизилась на 5,4%.

Ранее мы писали о том, сколько денег россияне ежемесячно тратят на еду. Так, более 60% россиян на еду тратят примерно 60,4% своего ежемесячного дохода

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