Он призвал внимательно разобраться с данным вопросом, уделить ему достаточно времени.

Президент России Владимир Путин призвал защитить играющих на бирже россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению главы государства, нужно снизить риски для неквалифицированных инвесторов при игре на бирже. Путин заявил, что это поможет избежать новой череды массовых обманов дольщиков, как это случалось ранее.

Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Владимир Путин, президент России

Глава государства призвал внимательно разобраться с данным вопросом, уделить ему достаточно времени.

Ранее Путин поручил построить на Охтинском мысу историко-археологический музей-заповедник.

Видео: kremlin.ru