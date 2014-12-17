Российский президент Владимир Путин призвал защищать людей от роста цен. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с кабинетом министров. По словам политика, власти страны должны сделать все необходимое для того, чтобы подавлять инфляцию.
Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию,.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны напомнил, что в реальности располагаемые доходы должны увеличиваться, поэтому следует работать в рамках правительства над защитой их от резких ценовых колебаний. Путин считает, что больнее всего стоимость на услуги и продукты бьет именно по тем категориям граждан, которые имеют низкие доходы.
В ГД предложили размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.
Фото и видео: kremlin.ru
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