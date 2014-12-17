Глава РФ рассчитывает, что кабмин будет активно бороться с инфляцией.

Российский президент Владимир Путин призвал защищать людей от роста цен. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с кабинетом министров. По словам политика, власти страны должны сделать все необходимое для того, чтобы подавлять инфляцию.

Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию,. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что в реальности располагаемые доходы должны увеличиваться, поэтому следует работать в рамках правительства над защитой их от резких ценовых колебаний. Путин считает, что больнее всего стоимость на услуги и продукты бьет именно по тем категориям граждан, которые имеют низкие доходы.

В ГД предложили размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.

Фото и видео: kremlin.ru

