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В ГД предложили размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов
Сегодня, 10:32
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В ГД предложили размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

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Султан Хамзаев видит угрозу для рождаемости из-за алкоголя.

В Государственной Думе предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. Такая инициатива поступила от парламентария Султана Хамзаева. Политик уточнил, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин указал на важность сохранения здоровья нации и укрепления демографии. По мнению главы государства, эти пункты имеют геополитическую важность.

Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.

Султан Хамзаев, депутат ГД

По мнению политика, негативными факторами риска для демографии по-прежнему остаются табачная, наркотическая и алкогольная угрозы. Употребление спиртосодержащих напитков  - катализатор для развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также причина по сокращению рождаемости и ухудшения генофонда.

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алкоголь, госдума, законопроект
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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