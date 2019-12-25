В ГД предложили размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

Султан Хамзаев видит угрозу для рождаемости из-за алкоголя.

В Государственной Думе предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. Такая инициатива поступила от парламентария Султана Хамзаева. Политик уточнил, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин указал на важность сохранения здоровья нации и укрепления демографии. По мнению главы государства, эти пункты имеют геополитическую важность.

Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Султан Хамзаев, депутат ГД

По мнению политика, негативными факторами риска для демографии по-прежнему остаются табачная, наркотическая и алкогольная угрозы. Употребление спиртосодержащих напитков - катализатор для развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также причина по сокращению рождаемости и ухудшения генофонда.

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Фото: Piter.tv

