Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что необходимо уважительно относиться к противникам вакцинации. Он отметил, что им необходимо терпеливо объяснять ее необходимость.
Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.
Владимир Путин, президент России
На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что главы регионов в пандемию проявили себя в высшей степени ответственно. Однако он отметил, что в некоторых моментах можно было предпринимать какие-то действия точнее и энергичнее.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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