Путин призвал уважительно относиться к противникам вакцинации

Он отметил, что нужно терпеливо объяснять им необходимость вакцинации.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что необходимо уважительно относиться к противникам вакцинации. Он отметил, что им необходимо терпеливо объяснять ее необходимость.

Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Владимир Путин, президент России

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что главы регионов в пандемию проявили себя в высшей степени ответственно. Однако он отметил, что в некоторых моментах можно было предпринимать какие-то действия точнее и энергичнее.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина