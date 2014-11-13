Президент отметил, что за счет развития дорожной сети власти смогли повысить пропускную способность российских автострад.

Президент России Владимир Путин призвал усовершенствовать работу по созданию транспортных коридоров. Об этом он заявил на церемонии открытия движения на новых участках дорог.

По словам главы государства, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть повышена. Он отметил, что за счет развития дорожной сети власти смогли повысить пропускную способность российских автострад, а также уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки.

Также Путин отметил, что одновременно важно улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок.

Ранее Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется.

Фото: kremlin.ru