Песков: большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется

Президент РФ постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, состоится ли большая пресс-конференция Путина до Нового года, Песков заявил, что она не планируется. При этом он отметил, что глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Ранее Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару.

Фото: kremlin.ru