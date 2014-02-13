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Песков: большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
Сегодня, 15:33
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Песков: большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется

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Президент РФ постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, состоится ли большая пресс-конференция Путина до Нового года, Песков заявил, что она не планируется. При этом он отметил, что глава государства постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Ранее Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-конференция, пресс-секретарь президента
Категории: Лента новостей, Новости России,

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