По словам главы государства, важным приоритетом взаимодействия является создание новых транспортных магистралей.

Президент России Владимир Путин призвал учредить комиссию БРИКС по транспорту. Об этом он заявил в рамках выступления на саммите по ВКС.

По словам главы государства, важным приоритетом взаимодействия является создание новых устойчивых транспортных магистралей. Он подчеркнул, что сейчас самое время учредить в рамках БРИКС подобную комиссию. Путин отметил, что комиссия должна заниматься не тлько проектом "Север-Юг", но и вопросами развития логистических и транспортных коридоров.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани.

Видео: YouTube / Комсомольская правда