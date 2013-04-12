Путин сказал, на чем нужно сделать акцент при разработке новых вооружений

Российский лидер отметил успели в области гособоронзаказа.

Президент России Владимир Путин сказал на заседании Военно-промышленной комиссии 10-го ноября о том, что при разработке новых вооружений нужно сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире. Среди них — применение цифровых технологий и гиперзвукового оружия.

Тенденции, по словам Путина, нужно будет учитывать при разработке новой госпрограммы.

Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления. Владимир Путин.

Также акцент нужно сделать на применении искусственного интеллекта и робототехники.

В прошлом году гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19. Современные образцы оружия и техники в стратегических ядерных силах составляют более 80%, а в силах общего назначения — более 80%.

Путин отметил, что истребитель пятого поколения Су-57 или атомный ракетоносец "Князь Владимир" ничем не уступают зарубежным аналогам.

Ранее в Минобороны заявили об интенсивности полетов самолетов НАТО в Черном море.

Видео: YouTube / Россия 24