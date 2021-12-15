Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

Вице-премьер Хуснуллин отметил, что металл и битум в России подорожали на 70%.

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо создать механизм контроля за ценами на строительные материалы в стране. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Комментируя проблему, касаемую роста цен на различные стройматериалы, Путин отметил, что данный вопрос необходимо регулировать. Их удорожание в рамках национальных проектов стало одной из тем, которые обсуждались на заседании.

Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог. Владимир Путин, президент РФ

В ходе заседания российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о росте себестоимости строительства жилья в стране с начала текущего года более чем на 20 процентов. По его словам, это связано с ростом цен на строительные материалы. Хуснуллин уточнил, что металл и битум подорожали на 70 процентов.

Ранее Путин заявил, что стране до конца года нужно ликвидировать 12 несанкционированных свалок.

Видео: kremlin.ru