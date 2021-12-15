Путин: конца года нужно ликвидировать 12 несанкционированных свалок

Глава РФ объяснил, зачем стране нужны нацпроекты.

Российский президент Владимир Путин заявил, что стране до конца года нужно ликвидировать 12 несанкционированных свалок .Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Политик уточнил, что на данный момент кабмин закрыл или рекультивировал 30 аналогичных объектов в пределах границ городских территорий. Лидер страны поставил задачу коллегам до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов

Мы знаем, что здесь не все так гладко, как бы хотелось. Проблемы сохраняются. задача каждого нацпроекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-то объект - нужно добиваться, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, нацпроекты крайне важны для населения, так как они призваны привести к улучшению уровня благополучия семей, к лучшему поменять городскую среду и социальную сферу, сформировать возможности для бизнес-индустрии. По словам Путина, критерием эффективности работы правительства является каждодневная вовлеченность всех участников в работу над нацпроектами.

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Фото и видео: kremlin.ru