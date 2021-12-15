Путин: расселение аварийного жилья в России идет с опережением графика

Глава РФ оценил реализацию проекта.

Российский президент Владимир Путин заявил, что расселение аварийного жилья в идет с опережением графика. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

В целом с опережением графика идет расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тыс. человек. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам о том, что столько же человек получили квартиры в текущем году, сколько за два предыдущих года. Уже с января 2020 года государство запустит новую программу по расселению. Проект охватит жилье, которое было признано аварийным на период 1 января 2021 года. На данную задачу кабинет министров уже выделил 45 млрд рублей. Деньги заложены в федеральный бюджет и будут направляться постепенно, за два года.

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Фото и видео: kremlin.ru