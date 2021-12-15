Путин пригласил на ледовое шоу в Москву 13-летнюю школьницу, чье желание он исполнил

Глава РФ пообщался с Таней, чью мечту о балете он ранее исполнил.

Российский президент Владимир Путин поговорил с девочкой, чью мечту помог исполнить. Новая встреча между главой государства и политиком состоялась в рамках международного форума #МЫВМЕСТЕ. Глава государства принял участие в проекте "Елка желаний". Лидер страны выбрал три шарика, в которой были написаны мечты детей. В списке была девочка Татьяна из Ставрополья. Она хотела побывать на балете. В результате 14 декабря ребенок увидел "Лебединое озеро" в Мариинском театре. Во время следующей встречи Путин пригласил школьницу в Москву на ледовую программу по данному произведению.

Как твой поход в театр? Ты не только смотрела спектакль, тебе еще и экскурсию сделали по театру, да? И с артистами общалась там? Ну видишь, твоя мечта исполнилась. Молодец. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Путина, очень интересно увидеть современные технологии на новой театральной сцене. Девочка увидела балет из ложи, которая ранее называлась великокняжеской и считалась местом расположения для царской семьи. Он предложил девочке организовать ее приезд в столицу, чтобы увидеть фигурное катание.

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Фото и видео: kremlin.ru

