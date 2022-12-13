Глава РФ рассказал о важности помнить события Второй мировой войны.

Российский президент Владимир Путин призвал сохранять историческую память. Соответствующее заявление глава государства делал в ходе общения с ветеранами и блокадниками Ленинграда. Политик заметил, что помнить о событиях Второй мировой войны нужно для того, чтобы быть способными вовремя реагировать на внешние угрозы для национальной безопасности и народа страны. Со стороны властей в этом вопросе будут продолжаться предприниматься все необходимые усилия.

Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти - я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что защитный механизм человека заставляет его забывать все плохое, что происходило, поэтому сейчас новое поколение воспринимает все, что было до рождения человека, какие-то исторические события, которые к ним не имеют никакого отношения.

Путин заявил о важности вопроса признания геноцида гражданского населения СССР.

Фото и видео: Kremlin.ru