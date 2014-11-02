Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов

Глава РФ поздравил спасателей с профессиональным днем.

Надзор за обеспечением безопасности российских школ, вузов, больниц и других социальных учреждений требует серьезного внимания со стороны экстренных ведомств и федерального правительства. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на официальном сайте администрации Кремля. Политик поздравил отечественных спасателей с профессиональным днем. Президент напомнил гражданам о значимости в современном обществе профилактических мер.

В зоне ответственности МЧС много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей. Владимир Путин, президент РФ

Президент России добавил, что у ГУ МЧС есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации. В 2024 году спасатели снова показали обществу, насколько важна системная работа по предупреждению возгораний, регулярные тщательные проверки состояния крупных инфраструктурных и транспортных объектов.

Путин наградил Михаила Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством".

Фото и видео: Kremlin.ru