Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России

Глава РФ выступил на пленарном заседании форума АСИ.

Российский президент Владимир Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия и участия граждан в жизни страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Данное мероприятие проводится Ассоциацией стратегических инициатив и Фондом "Росконгресс".

Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что только опираясь на творческий потенциал народа своей страны, чиновники способны добиваться нужных результатов. Форум АСИ Владимир Путин рассматривает как одну из основных площадок по открытому и содержательному диалогу с гражданами.

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Фото и видео: Одноаклассники / Вести Live