Путин призвал россиян в новогодние праздники соблюдать эпидемические рекомендации

Глава РФ рассказал, что россияне обо всем забывают после "первого тоста".

Российский президент Владимир Путин призвал население страны в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям по борьбе с коронавирусом. Об этом глава государства упомянул во время выступления на заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Политик заметил, что в праздничный период люди будут активно передвигаться по стране и за ее пределами, а некоторые предприятия продолжат свою работу. При этом новогодние праздники сам Путин считает особым временем для каждой семьи.

Хочется встретиться с близкими, пообщаться, новогодний праздник всегда вызывает позитивные и сказочные ожидания на будущее, это хорошо, и, конечно, надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Владимир Путин, президент России

По словам Путина, после первого тоста в России люди начинают забывать про санитарные меры предосторожности по профилактике коронавирусной инфекции. Глава РФ добавил, что "сегодня не тот случай", когда это можно себе позволить.

Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов.

Фото и видео: kremlin.ru

