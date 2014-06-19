Путин назвал основной принцип работы системы QR-кодов

Глава РФ назвал задачу, которую выполняют ковид-сертификаты.

Российский президент Владимир Путина рассказал о том, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья россиян, а не создавать для граждан лишние трудности. Глава государства призвал политиков для начала доработать документ, а уже потом его принимать. Лидер страны видит необходимость внесения правок, которые будут учитывать различные жизненные нюансы. Накануне ГД одобрила законопроект о ковид-сертификации для посещения общественных мест. При этом глава государства призвал доработать законопроект. По его словам, в нынешней редакции он требует правок, которые помогли бы учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

Напомним, что нормы по ковид-сертификации будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, которые не получили QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест нам местах по требованию. Далее такая опция будет только у пациентов с медицинским отводом от прививки.

Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах для общественных мест.

Фото и видео: kremlin.ru

