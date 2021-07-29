Путин призвал решить вопрос с нехваткой врачей в Белгородской области

Он заявил, что регион может рассчитывать на помощь правительства РФ в данном вопросе.

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Белгородской области должны уделить особое внимание проблемам убыли населения и нехватки медиков в регионе. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Российский лидер отметил, что в Белгородской области основные показатели в норме, однако проблемы в ряде сфер требуют пристального внимания. Одна из них – обеспечение жильем работников медицины.

Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что правительство России готово оказать помощь Белгородской области в проблемных вопросах.

В свою очередь Гладков заявил, что острая нехватка врачей наблюдается в селах и районах региона. Власти Белгородской области выделили более 600 миллионов рублей для покупки квартир, предназначенных врачам, в тех населенных пунктах области, где открыты соответствующие вакансии.

Ранее Путин пообещал помочь Белгородской области решить вопрос с водообеспечением.

Видео: YouTube / Россия 24

Фото: kremlin.ru