Путин пообещал помочь Белгородской области решить вопрос с водообеспечением

К этой проблеме подключат федеральные власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны окажет помощь Белгородской области в решении вопроса с нехваткой воды. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с врио главы региона Вячеславом Гладковым.

Российский лидер отметил, что данный субъект РФ относится к территориям, которые обеспечены водными ресурсами не в должной мере.

Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем. Владимир Путин, президент РФ

Гладков подчеркнул в разговоре с главой государства, что решение данного вопроса исключительно силами властей региона "тяжеловато". По его словам, проблемы воды и канализации для Белгородской области требуют инфраструктурных решений.

Ранее Путин назвал недопустимым наличие в РФ школ в аварийном состоянии.

Видео: YouTube / Россия 24

Фото: kremlin.ru