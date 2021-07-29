Путин пообещал помочь Белгородской области решить вопрос с водообеспечением

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны окажет помощь Белгородской области в решении вопроса с нехваткой воды. Об этом он сказал в ходе видеоконференции с врио главы региона Вячеславом Гладковым.
Российский лидер отметил, что данный субъект РФ относится к территориям, которые обеспечены водными ресурсами не в должной мере.
Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем.
Владимир Путин, президент РФ
Гладков подчеркнул в разговоре с главой государства, что решение данного вопроса исключительно силами властей региона "тяжеловато". По его словам, проблемы воды и канализации для Белгородской области требуют инфраструктурных решений.
Ранее Путин назвал недопустимым наличие в РФ школ в аварийном состоянии.
Видео: YouTube / Россия 24
Фото: kremlin.ru
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