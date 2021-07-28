Путин назвал недопустимым наличие в РФ школ в аварийном состоянии

До 2026 года российские власти должны подготовить программу капитальных ремонтов школ.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым наличие на территории РФ школ и гимназий в аварийном состоянии. Об этом он сказал в ходе совещания с главами Минтруда и Минпросвещения о подготовке к новому учебному году.

Российский лидер напомнил, что до 2026 года российские власти должны подготовить программу капитальных ремонтов школ.

У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67 500, из которых примерно десять процентов требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но, тем не менее, недопустимо, школ находится в аварийном состоянии. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, программа капремонта должна быть подготовлена кабинетом министров России до конца текущего года с выделением необходимого финансирования.

Ранее в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы и детсады. Согласно поправкам, внесенным в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, то в таком случае второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в этом учреждении. Уточняется, что место регистрации не играет роли.

Видео: YouTube / Россия 24