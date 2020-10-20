В России вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу

Нововведение было принято Госдумой в июне.

В России с 13 июля вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы и детсады. Об этом напомнило издание "Парламентская газета".

Согласно поправкам, внесенным в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, то в таком случае второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в этом учреждении. Уточняется, что место регистрации не играет роли.

Нововведение было принято Государственной Думой в июне текущего года. Кроме того, поправки позволяют семьям не доказывать родство между детьми, как было ранее.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что мальчики и девочки не должны учиться в школе отдельно друг от друга. По его словам, при совместном обучении они учатся относиться с уважением друг другу и оказывать взаимную поддержку в работе.

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