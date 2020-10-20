  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу
Сегодня, 10:24
204
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В России вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу

0 0

Нововведение было принято Госдумой в июне.

В России с 13 июля вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы и детсады. Об этом напомнило издание "Парламентская газета".

Согласно поправкам, внесенным в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, то в таком случае второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в этом учреждении. Уточняется, что место регистрации не играет роли.

Нововведение было принято Государственной Думой в июне текущего года. Кроме того, поправки позволяют семьям не доказывать родство между детьми, как было ранее.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что мальчики и девочки не должны учиться в школе отдельно друг от друга. По его словам, при совместном обучении они учатся относиться с уважением друг другу и оказывать взаимную поддержку в работе.

Ранее учительница химии из Петербурга рассказала, как подготовила сразу шесть 100-балльников.

Фото: pexels.com

Теги: зачисление в детский сад, зачисление в школу, родство, семейный кодекс
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии