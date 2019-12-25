Путин призвал работать над расширением возможностей для молодежи по занятию бизнесом

Это связано с тем, что в РФ, согласно законодательство, полная гражданско-правовая ответственность наступает с 18 лет.

Президент России Владимир Путин призвал работать над расширением возможностей для молодежи в возрасте до 18 лет по занятию бизнесом. Заявление он сделал во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Возможности для молодых людей заниматься бизнесом у нас сегодня ограничены, к сожалению. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что это связано с тем, что в РФ, согласно законодательство, полная гражданско-правовая ответственность наступает с 18 лет. Это создаёт трудности с взятием кредитов и т.п.

Ранее мы писали, что генерал-майора МВД будут судить за аферу на 30 миллионов рублей.

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