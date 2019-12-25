Генерал-майора МВД будут судить за аферу на 30 миллионов рублей

У фигурантов арестовано дорогостоящее имущество.

Генерал-майора МВД, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка, Александра Мельникова будут судить за аферу на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

Бывший силовик и трое его соучастников пойдут под суд по следующим статьям: покушение на получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. У фигурантов арестовано дорогостоящее имущество — в том числе дом Мельникова стоимостью в 15 миллионов рублей.

Известно, что к Мельникову через двух посредников обратился Андрей Викол, который за 30 миллионов рублей просил возобновить уголовное дело о хищении денег из бюджета его компании. Мельников, воспользовавшись служебным положением, добился возобновления расследования.

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