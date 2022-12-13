Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Глава РФ напомнил о важности защищать права детей-сирот.

Российский президент Владимир Путин призвал прокуроров страны незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних граждан, а также задержки по социальным выплатам и обеспечением льготных категорий россиян жильем. В частности, речь идет о детях-сиротах. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на расширенной коллегии надзорного ведомства.

Самое серьезное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил коллегам из Генеральной прокуратуры о том, что фиксировались факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры.Глава РФ призвал незамедлительно реагировать на такие жалобы и не допускать подобного.

Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах.

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