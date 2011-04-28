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Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок согласно здравому смыслу

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По его словам, исполнительная власть должна чувствовать, что от нее ожидают и хотят люди.

Президент РФ Владимир Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок согласно здравому смыслу. Об этом он заявил на расширенном заседании Президиума Госсовета.

Глава государства отметил необходимость "привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить". Он подчеркнул, что улична-дорожная сеть в стране должна быть развита. Президент призвал обратить внимание на отбойники и щиты, которые необходимо ставить посреди улиц. Путин добавил, что исполнительная власть должна чувствовать, что от нее ожидают и хотят люди.

Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дорожные нормативы, президен т россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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