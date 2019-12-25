Глава РФ напомнил о необходимости сохранения контроля над городом во времена ВОВ.

Российский президент Владимир Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду. Такое напутствие школьникам глава государства дал во время встречи с ними в детском центре "Океан" на Дальнем Востоке. Политик заметил, что не следует позволять болтунам говорить о том, что СССР не следовало бороться за город во времена Великой Отечественной войны.

Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, если жертв из-за сдачи блокады Ленинграда действительно могло быть меньше, но при этом не было бы и тех, кто говорит о таком решении сегодня.

Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым.

Фото и видео: Kremlin.ru