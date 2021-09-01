Глава РФ оценил 20-летнее нахождение американских военнослужащих в Кабуле.

Российский президент Владимир Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым или даже отрицательным. Такое заявление глава государства сделал во время общения с учащимися детского центра "Океан" на Дальнем Востоке. Он напомнил, что Вашингтон стремился внедрить в страну Ближнего Востока собственные стандарты организации общества.

Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались "цивилизовывать людей". Результат - одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал... и тем более - для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что с 16 августа руководство радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сообщила о завершении войны в Афганистане. Днем 15 августа талибы смогли взять под контроль столицу государства Кабул.

Путин: население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек.

Фото и видео: Kremlin.ru