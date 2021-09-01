Путин: население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек

Российский президент Владимир Путин отметил, что, по некоторым оценкам, население страны могло составить 500 млн человек. Такая статистика фиксировалось бы, если бы в XX веке не произошли два распада государства. Данными глава РФ поделился с учащимися Всероссийского детского центра "Океан" на Дальнем Востоке.
Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна.
Владимир Путин, президент РФ
Политик обратил внимание школьников на то, что в прошлом веке российской государственности пришлось распаться дважды. В первый раз это произошло после революции 1917 года, а во второй раз - при крушении СССР.
Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом.
Фото и видео: Kremlin.ru
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