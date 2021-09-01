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Путин: население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек

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Глава страны напомнил о двух распадах государственности в XX веке.

Российский президент Владимир Путин отметил, что, по некоторым оценкам, население страны могло составить 500 млн человек. Такая статистика фиксировалось бы, если бы в XX веке не произошли два распада государства. Данными глава РФ поделился с учащимися Всероссийского детского центра "Океан" на Дальнем Востоке.

Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна.

Владимир Путин, президент РФ

Политик обратил внимание школьников на то, что в прошлом веке российской государственности пришлось распаться дважды. В первый раз это произошло после революции 1917 года, а во второй раз - при крушении СССР. 

Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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