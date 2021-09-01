Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом

Глава РФ напомнил о важности 1 сентября для первоклашек.

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, студентов, преподавателей и учителей с началом нового учебного года. Об этом глава государства заявил во время посещения Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.

Один из любимых праздников в стране - это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября - это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, для старшеклассников учебный процесс идет по накатанной стезе, к которому более-менее учащиеся привыкают уже ко второму-третьему классу, то для первоклассников начинается новая страница в жизни. Путин уверен, что данный период, связанный с выбором места учебы и получения знаний, является важным периодом в судьбе малыша. Глава страны призвал школьников поддерживать первоклассников и встретить их в учебных заведениях с теплотой.

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Фото и видео: Kremlin.ru