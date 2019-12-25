А также на нарушения традиционных духовно-нравственных ценностей/

Президент России Владимир Путин призвал пресекать действия, направленные на дестабилизацию общества. А также на нарушения традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование розни - как религиозной, так и межнациональной.

Такое заявление президент сделал во время выступления на коллегии Генпрокуратуры.

Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, - сказал глава государства.

Ранее Путин сказал, что каждое второе преступление в России не раскрывается.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN