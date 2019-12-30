Инициативу повторно внесли после того, как эту тему затронули во время прямой линии с президентом в июне 2019 года.

В среду, 15 января, Путин призвал правительство поддержать и принять меры по защите бизнеса в России. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

Речь идет о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в ст. 210 УК РФ. В статье говорится об организациях преступного сообщества в части послаблений для бизнеса.

Напомним, что ранее вопрос о защите бизнеса в России подняли впервые во время прямой линии с президентом в июне 2019 года.. Тогда Путин заявил, что преступным сообществом может считаться любой директор компании, где сотрудники замешаны в нарушении закона.

Ранее мы сообщали о том, что Путин считает, что производитель товара и упаковки должен платить за утилизацию.

Фото:послание Федеральному Собранию