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Путин призвал правительство поддержать и принять меры по защите бизнеса в России 
Сегодня, 13:23
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IRINA_CHALKINA

Путин призвал правительство поддержать и принять меры по защите бизнеса в России 

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Инициативу повторно внесли после того, как эту тему затронули во время прямой линии с президентом в июне 2019 года.

В среду, 15 января, Путин призвал правительство поддержать и принять меры по защите бизнеса в России. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.

Речь идет о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в ст. 210 УК РФ. В статье говорится об организациях преступного сообщества в части послаблений для бизнеса. 

Напомним, что ранее вопрос о защите бизнеса в России подняли впервые во время прямой линии с президентом в июне 2019 года.. Тогда Путин заявил, что преступным сообществом может считаться любой директор компании, где сотрудники замешаны в нарушении закона.

Ранее мы сообщали о том, что Путин считает, что производитель товара и упаковки должен платить за утилизацию.

Фото:послание Федеральному Собранию

Теги: бизнес в рф, новости спб, общество, послание федеральному собранию, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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